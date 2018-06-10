Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte “Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Van Blokları 1. Etap Yıkım Töreni”ne katıldı. Törende Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile Van Blokları sakinleri ve vatandaşlar da yer aldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu bölgedeki Vakıflar’ın arazileri ile Başakşehir’deki Hazine arazilerin kendisinin belediye başkanlığı döneminde takas edildiğini, o nedenle Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşümü yakından takip ettiğini söyledi.

İBB’DEN OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNE 30 MİLYON TL DESTEK

Başkan Uysal, “İlk olarak bugün Van Blokları’nda yıkım yapıyoruz ve temel atacağız. Van Blokları’ndaki kentsel dönüşüm bir başlangıç olsun. İBB olarak bu şekilde ilçelerdeki kentsel dönüşüme destek vermek için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar lira ayırdık. 6 ilçede imzalar atıldı. Bir iki ay içinde diğer 5 ilçede de temel atacağız” dedi.

Okmeydanı Van Blokları’nda kentsel dönüşüm için ilk etapta gerekli olan 30 milyon lirayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin verdiğini ve buradaki dönüşümü İBB iştiraklerinden KİPTAŞ’ın yapacağını kaydeden Mevlüt Uysal, önümüzdeki 10 yılda İstanbul’daki kentsel dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

VATANDAŞTAN PARA ALMADAN YERİNDE DÖNÜŞÜM

Vatandaştan hiçbir ilave para almadan ve ilave imar artışı olmadan, sadece daire metrekarelerini yüzde 20 küçülterek kentsel dönüşüm yapacaklarına dikkat çeken Uysal, yüzde 20 kesintiden maliyetin yüzde 70’ini karşılayacaklarını, geri kalan kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden kaynak aktararak karşılayacaklarını ifade etti.

İstanbul’da kentsel dönüşümle ilgili bugüne kadar birçok adım atıldığını belirten Uysal, “Ben İBB Başkanı olarak göreve geldikten sonra ‘yerinde yapacağız, vatandaşlarımızı başka yere taşımayacağız. İmar artışı da yapmayacağız’ dedik. İBB olarak kentsel dönüşüme destek vermek için 2018 yılı bütçemizden 1 milyar lira kaynak ayırdık. 100 metrekarelik evi yerine 80 metrekarelik evler yaparak vatandaştan hiç para almadan evlerini teslim edeceğiz. Geri kalan yüzde 20’lik kısım ile o belgedeki dönüşümün yüzde 60-70’inin maliyetini karşılayacağız. Vatandaşlarımız aradaki 20 metrekarelik kısmı ödemek isterse onu da yaparız” diye konuştu.

ANAHTAR TESLİMİ MART 2019’DA

İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’a 2019 Mart ayında Van Blokları’ndaki 5 blokta evlerin tamamlanması için talimat verdiğini belirten Uysal, “İnşallah 2019 belediye seçimleri öncesinde Van Blokları’nda anahtar dağıtımında da beraber oluruz. Okmeydanı’nı ve İstanbul’u vatandaşlarımızla hep beraber dönüştürelim diyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Okmeydanı’nda Toplam 1 milyon 600 bin metrekarelik proje alanında Türkiye'nin en büyük yerinde dönüşümlerinden biri başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okmeydanı Van Blokları için 30 milyon lira kaynak ayırdı. Okmeydanı kentsel dönüşümünün ilk etabı, bu alanda bulunan 5 bloğun yıkılmasıyla başlıyor.

Mevcutta 80 dairenin bulunduğu bu alana 110 daire yapılacak. İnşaat yapılacak alan ve çevresinde bulunan 50 ev için taşınma ve kira yardımında bulunulacak. Söz konusu alan, 13.06.2016 tarihli karar ile riskli alan ilan edilmişti.