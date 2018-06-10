Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik ve Modern Pazarı mevkisinde uyuşturucu sattıkları bilgisi alınan Emine K. ile eşi Murat K.'yi takibe aldı. Karı-koca ile Kışla Sokak üzerinde irtibata geçen narkotik polisi bir kişiye uyuşturucu hap sattıklarını tespit etti.

Söz konusu şahıstan 12 kapsül Regapen isimli uyuşturucu özelliği bulunan ilaç elde etti. Devamında Emine K. ile Murat K.'ye müdahale edildi. Yakalanan karı-kocanın üzerinde ve Emine K.'nin çantasından toplam 222 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaçlar ve suçtan elde edilen 650 TL para elde edildi. Olayın devamında Emine K.'nin Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada toplam 104 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaç ile bu ilaçların satışından elde edildiği değerlendirilen 860 TL para, 1,43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 338 adet hap ve bin 510 TL paraya el konuldu. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Emine K. ve Murat K., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.