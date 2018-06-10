Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Said Uslu’nun babası Ahmet Uslu ve kayınpederi AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu’yu bugün telefonla arayarak taziyelerini iletti. AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu, şehit babası Uslu ve şehit polisin Şırnak’ta beraber görev yaptığı timdeki görevli özel harekat polisleriyle beraber olduklarını belirterek, “Vatanımız sağ olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Uslu ve Kavuncu’ya başsağlığı dileyerek, “Hep beraber imanla Kur’an’la bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şehitlerimizin uğruna can verdiği İlahi Kelimetullah davası için üzerimizde ne kadar büyük bir yük olduğu ortadadır. Şehitler tepesi boş değil. Allah yolunda ölenlere öldü, demeyiniz onlar diridirler. Bu gece Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu gecenin ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması, birliğe, beraberliğe kardeşliğe vesile olmasını da rabbimden diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon
10.06.2018 - 19:57 | Son Güncelleme: 10.06.2018 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) ailesiyle telefonla görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Şırnak,şırnak şehit telefon,
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