Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nden geçen Beyoğlu Deresi'nde ceset olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.İnceleme ve teşhisin ardından Cüneyt Recep Ürküt'e (39) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada Ürküt için ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.