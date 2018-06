Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Aslında ne eski bayramlar var, ne eski gelenekler... Bayram yaklaşırken en çok çocuklar heyecanlanırdı. Bayramlıklar alınacak, bayram ziyaretlerine gidilecek, ailece gezmelere çıkılacak. Şimdilerde ise bayram denince akla ilk gelen tatil. Bayrama daha 3 gün var ama pazartesi-perşembe arasında izin alabilenler çoktan tatil yörelerine gitti bile. Kıyı bölgelerine giriş için bile saatlerce bekleyen ‘tatilci’ görüntülerini izledik hafta sonunda. Yani bayram tatilcisi görüntülerini... Yaşadıkları şehirde kalanlar ise bayram telaşı yaşıyor. Çocuklarına bayramlık, bayram ziyaretleri için hediyelik ve ikramlık şeker-çikolata almak için koşuşturanlar... Tahminler bayramda 12 milyar lirayı bulan bir harcama hacminin oluşacağını gösteriyor. Yola çıkacakların tatil, akaryakıt ve hediyelik alışverişleri de bu kapsamda. Peki bayram alışverişinde nelere dikkat edeceğiz? Cebimizi boşaltmadan, en iyi ürünleri alarak sıkıntısız bir tatil geçirmenin kuralları var elbette.

¥ Çocukluğumuzun heyecanlarını yaşarken çok dikkat etmek gerek. Her yerde yazan ‘Bayram İndirimi’ ilanlarına kanmayın mesela. Yüzde 60’lar, 70’ler havada uçuşuyor. Birçoğu sahte indirim. Yükseltilip sonra indirilmiş gibi gösterilen oranlar. Siz cebinize uygun olmayan fiyatı asla ödemeyin. Belki de ‘bayramlık’ diye aldığınız üründen evde var. Onun için dolabınıza göz atın, neye ihtiyacınız varsa bir liste yapın, ‘ucuz’ denen her şeyi almaya kalkmayın. Daha gerçek indirimler yolda...

¥ Bir ürünü beğendiniz, eski fiyatını bilmiyorsunuz ama ‘indirimli’ yazıyor. Almak istiyorsunuz ama emin de olamıyorsunuz. En iyisi bırakın, bir dolaşın, gerçekten ihtiyacınız var mı, çok mu beğendiniz; ona göre karar verin. Yüksek ihtimalle vazgeçeceksiniz.

¥ Çocuklara bayramlık alırken abartıdan kaçınmanızı tavsiye ederim. Bayramdan sonra belki de hiç giyilmeyecek ürünler alarak paranızı sokağa atmayın. Yani çocuklarınızın bayram şekeri gibi dolaştıkları kıyafetler tek giyimlik olmasın.

¥ Kredi kartına taksit tamam da, o taksitler birikince her şey zorlaşıyor. Taksit sizi yanıltmasın.

¥ Gelelim şekerleme ve çikolatalara. Bilmediğiniz markaya dönüp bakmayın bile. Ucuz çikolata kaliteli olmaz. Zehirlenmelere dahi yol açabilir. Rengi parlak olmayan çikolataları asla almayın ve ambalajlardaki son kullanma tarihlerine mutlaka dikkat edin.

¥ En önemlisi de bozuk, fahiş fiyatı olan, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan mağazaları mutlaka Gıda ve Tarım Bakanlığı şubeleri ile zabıtaya şikâyet edin.