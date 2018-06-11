Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Anne baba ve akraba ile başlayan bayramlaşmalar, sonra mahalle çocuklarıyla küçük bir ordu oluşturup şeker toplamaya çıkmalar... Sonsuz mutluluk, sevinç... Bunları özlememek mümkün mü? Bugün henüz kendini ‘genç’ olarak ifade edenler demiyordur ‘nerede o eski bayramlar’ diye ama, yakında diyecekler. O zaman da bugün 3 günlük bayramı tatile dönüştürüp ‘annem ve babamla dönüşte bayramlaşırım’ diyenler, çok yakın gelecekte çocuklarının tatilinin sonrasında kalma acısını yaşayacak büyük ihtimalle. O sebeple sosyologlar şöyle diyor: Manevi değerlerinizi çocuklarınıza öğretin. Bunun en iyi yolu da örnek olmaktır. Onlarla bayramın tüm geleneklerini yaşayın ki gelecekte yollara bakmak zorunda kalmayın.”...