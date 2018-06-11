Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Masraf gibi bir derdiniz yoksa, nasıl seçeceğiniz konusunda birkaç ipucu verelim. Öncelikle abiye kıyafetinizi seçerken beyaz ve krem renginden uzak durun. Bu renkler geline ait. Geline çok yakın değilseniz abartılı abiye komik olacaktır. Kırmızı bu yıl gece kıyafetlerinde çok tercih ediliyor ama oldukça iddialı bir renk malum. Ayrıca gelinin yakınlarının kırmızı giyebileceğini hesaplayın. Siyah kurtarıcı ama mav, gru, pembe renkler de çok moda. Ayrıca şal, püskül gibi aksesuarlarla bambaşka bir şekle bürünebilirsiniz.