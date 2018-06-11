Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok detayı, çektiğimiz fotoğraflarda tesadüfen görüyoruz. Sosyal medya ve dolayısıyla internetin tehlikeli bir bağımlılık olduğu da artık bir gerçek. Yapılan bir araştırma ise kadınların erkeklerden çok daha fazla internet bağımlısı olduğunu ortaya çıkarmış. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur’un verdiği bilgiye göre genç kadınlar toplumsal baskıdan uzak bir sosyalleşme için interneti kullanıyor. Erkekler ise oyun ve çekişmeli konular için daha çok akıllı telefon ve internete sarılıyor. Akıllı telefonlar ise daha çok mesajlaşmak ve oyun oynamak amacıyla kullanılıyor. Telefonun birçok özelliği bilinmeden eskiyip gidiyor aslında.