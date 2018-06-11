Armutalan Mahallesi 108. Sokak'ta görülen irili ufaklı yaklaşık 15  yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek  aradı.Yeşil alanlarda yiyecek arayan ve toplu hareket eden yaban  domuzlarından ilçe sakinlerinden kimi korkarken, kimi de yiyecek verdi.Kendilerini görüntüleyen vatandaşların verdiği yiyeceklerle  karınlarını doyuran yaban domuzları, ormanlık alanda gözden kayboldu.