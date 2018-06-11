Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Armutalan Mahallesi 108. Sokak'ta görülen irili ufaklı yaklaşık 15 yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.Yeşil alanlarda yiyecek arayan ve toplu hareket eden yaban domuzlarından ilçe sakinlerinden kimi korkarken, kimi de yiyecek verdi.Kendilerini görüntüleyen vatandaşların verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran yaban domuzları, ormanlık alanda gözden kayboldu.