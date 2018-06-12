Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Fetih sûresini okuyan kimse, Hudeybiye ağacının altında bana biat eden kimse gibi sevap alır.”

“Ramazanın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresini okursa, Allahü teala o kimseyi bütün sene korur.”

“Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Resûlullah ile beraber bulunmuş gibidir.”

“Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Bu sûre ‘İnnâ fetahnâ’dır.”

İmâm-ı Sa’lebi buyurdu ki:

“Sûre-i Feth’i okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır.”