Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada iş arayan B.Y., Pendik'te yaşayan Tahir İ.'den aldığı iş teklifini kabul etti. Pendik'te bir araya gelen ikili, anlaşmaya vardı. Ancak işler B.Y.'nin istediği gibi gitmedi.

"BİRLİKTE EVE GİTTİK"



Savcılık ifadesinde yaşananları anlatan B.Y., şunları söyledi: "Şüpheli Tahir ile sosyal medya üzerinden tanıştım. Bürosu olduğunu, yanında çalıştırmak için personel aradığını söyledi. Karşılıklı anlaştık. İstanbul'a geldim. Aynı gün Pendik'te bir eve gittik. Kredi çekeceğimi, paraya ihtiyacım olduğunu anlattım.

"1000 DOLAR VERECEKTİ"



Yardımcı olacağını söyledi. 2017'de 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.'in evine geçtik. İşe başlamam karşılığında 1000 dolar para verecekti.

"ARKADAŞI GELDİ, ALKOL ALDILAR"



‘Bir gün daha bekle yarın vereyim’ dedi. Evden ayrılmak istedim, otelde kalacağımı söyledim. Bir gün daha kalmam için kanser hastası kızı olduğunu söyledi. İnandım, o gece evinde kaldım. Evine arkadaşı geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir'i odamda gördüm.

"ÜZERİME ÇIKTI, ZORLA ÖPTÜ"



Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu, üzerimde kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. İçerisinde çektiğim 14 bin TL para bulunan çantamı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Şüpheli Tahir bu sırada silah çekip başıma dayadı, 'İçerdeki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz' dedi ve beni yumrukladı."