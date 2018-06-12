Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz dün gece Kıraç’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır birlikte yaşadığı Ömer V. tarafından şiddet gören 21 yaşındaki Meryem Aydoğdu, evden ayrılarak annesinin evinde yaşamaya başladı. Ömer V., annesinin evine giden Aydoğdu’yu ikna etmeye çalıştı. Aydoğdu’yu ikna edemeyen şahıs, kadının annesinin evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği art arda ateşleyen Ömer V., genç kadını öldürdü. Olay sonrası Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri genç kadını öldüren şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyette sorgusu süren Ömer V. cinayet itiraf etti. Yaşanan olayın ardından Ömer V.’nin binada pompalı tüfekle dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan genç kadının 17 yaşından bu yana birlikte yaşamaya başladığı ve Ömer V.’den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.