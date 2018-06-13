Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Holding’in ilk yıllarının çilekeş insanlarından, hizmetlerimizin bugünlere gelmesinin ilk kahramanlarından Adnan Uncuoğlu’nun vefatından bir ay sonra bir başka ulu çınar daha rahmeti rahmana ve sevdiklerine kavuştu. Hem de mübarek Ramazan-ı şerifte ve Kadir Gecesi’nin hemen ardından... “Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz” buyurulmuş. Rahmetli İsmet Ağabey de ömrünün 50 yılı aşkın zamanını, çok sevdiği hocalarının en yakınında bulunarak hizmetlerde geçiren “seçilmiş ve sevilmiş” bir mübarek kimseydi.

Rahmetli İsmet Ağabey, 2007 yılında lenf kanserine yakalandı. Uzun ve zorlu tedavi süresi sonunda sıhhatine kavuştu. Tedaviden 10 yıl sonra hastalığı tekrarladı. Ramazan ayı içinde ve Kadir Gecesi’ni takip eden pazartesi günü de sonsuz hayata adımını attı.

Yaklaşık bir yıldır tedavi görmekteydi. Bu zorlu son tedavi dönemini evinde aile ortamında geçirdi. Kontroller ve radyoterapi için gerektiğinde evlatları hastaneye götürüp getirdiler. Huzurlu bir ortamda fâni hayatını tamamladı.

Merhum İsmet Ağabey, Işık ve Hakikat Kitabevlerinin kuruluşunda vazife almakla şereflenmiş, İhlas’ın ilklerin içinde bulunmuştu. Ömrünü, kitap hizmetlerinin baskısı ve dağıtımında geçirmiş, sorumluluk almış bir kişi olarak tamamladı. Ne mutlu ona ki, onun kurduğu ve bugün tam kapasite çalışan matbaa tesislerinde basılan her kitaptan kendisine sevap gitmeye devam edecek, amel defteri kıyamete kadar açık kalacak.

Rahmetli İsmet Ağabey bıkmadan, usanmadan ve ihlasla gayret etti, çok çalıştı. Fani hayatını çile çekerek ama iz bırakarak tamamladı. Şimdi sevdiklerine ve sonsuz nimetlere kavuştu. Merhum hocalarının şu müjdesine mazhar oldu: “Otuz sene İsmet Beyle beraber çalıştık. Bir kere beni üzmedi, bir kere kalbimi incitmedi. Ömrü Allah yolunda geçen birisini görmek isteyen, İsmet Beye baksın!”

Dün Marmara Evleri 1. Kısım’da öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan’da defnettiğimiz İsmet Emanet Ağabey’e Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Bu güzide “Ulu Çınarı” vuslata uğurlarken, geride mahzun bıraktığı aile fertlerine, sevenlerine, dostlarına ve bütün İhlas camiasına sabırlar diliyoruz.