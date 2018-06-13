Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ.”

Başka bir hadis-i şerifte de Resûlullah bir hadîs-i şerifinde “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu.

(Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur. İkinci (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki başparmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır.