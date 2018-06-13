Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan araçların yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.
İstanbul'da bayram trafiği başladı
13.06.2018 - 18:50 | Son Güncelleme: 13.06.2018 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5’te oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65’e ulaştı.
Etiketler : Bayram tatili,İBB,
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