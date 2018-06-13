Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Şelale Mahallesi’nde Filiz-Naci Y. çiftinin 14 yaşındaki kızları Yaren Nur Y.'den salı sabahından itibaren haber alınamıyor. Kızının pazartesi gecesi yattığını belirten baba Naci Y, "Sabah kalktığımızda kızım yatağında yoktu. Alt kattaki komşumuz sabah namazı sırasında merdivenlerden konuşma sesleri geldiğini söyledi. Gidebileceği yerleri aradıktan sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunduk. Kızımın hayatından endişe duyuyoruz. Eğer bizi duyuyorsa evine dönmesini istiyoruz" dedi.

1 hafta önce kızının İstanbul’dan bir gençle görüştüğünü öğrendiğini belirten baba "Kızım cep telefonunda oyun oynarken İstanbul’dan 19 yaşında adının Yakup olduğunu öğrendiğimiz bir gençle arkadaş olmuş. Biz bunu öğrenince kendisini uyardık. Uyarımızı dikkate almayınca cep telefonunu elinden aldık. Bir anne baba olarak kendi iyiliği için nasihatte bulunduk ve biraz azarladık. Evi bundan dolayı terk ettiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kızlarının evden ayrılırken bir mektup bıraktığını belirten Naci Y., "Evden ayrılırken mor renkli okul çantasına 1-2 parça kıyafet almış. Evde para olmasına rağmen paraya dokunmamış. Sadece kimliğini alıp gitmiş" dedi.

Aile, 14 yaşındaki Yaren Nur Y.'nin bıraktığı imzalı mektupta "Bunca zaman bana baktığınız için teşekkür ederim. Ama bana bu aralar yabancı olmanız canımı acıtıyor. Her şey için hakkınızı helal edin ve ben yokken kardeşim Eser’in üzerine fazla gitmeyin. Çünkü daha küçük. Onun omuzları benim sorumluluğumu taşıyamayacak kadar küçük. Sizi seviyorum. Annem benden nefret etse de babam benimle konuşmasa da ben artık yokum. Hakkınızı helal edin ben yokken çok mutlu olun. Diğer insanlar gibi beni aramayın. Kızınız Yaren" yazdığını söyledi.

Ailesi, 14 yaşındaki Yaren Nur Y.'yi gören ya da yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın polis ya da jandarma karakoluna bildirmesini istedi.