Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda  vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri,  alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri  amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzur Arife Uygulaması"  gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerden 2 bin 822  ekipte görevli 10 bin 922 personel katılıyor.

Denetimlere ayrıca 2 deniz ve 2 hava aracı ile 40 dedektör köpek de  katılıyor.

Beş kişiden oluşan ve risk analizi yapabilen ekiplerce, deniz ve hava  limanları ile otobüs terminalleri ve tren istasyonlarından oluşan bin 209  uygulama noktasında kontroller yapılıyor.

Uygulama, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan  şüpheliler ile araçların yakalanması amacını da taşıyor.