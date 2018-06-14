Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil’azîm.” duası bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beş yüz kere okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir.

Hazreti Âişe anlatır: Resûlullah’tan duydum: “Birinize dert, keder, hastalık gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazreti Enes anlatır. Resûlullah’a bir köylü gelip “Ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir şey yediğin veya içtiğin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalık sana zarar vermez” buyurdu.

Peygamberimiz eshabına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhi’l-azîm min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harri’n-nâr” duâsını okumağı öğretirdi.

Âişe Validemiz buyurdu ki, Resûlullah’ın bir yerinde ağrı olsa iki Kul e’ûzü sûresini okuyup, mübarek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.