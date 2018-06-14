Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidinde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacakları üstünde duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğulmuştu.



Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesine gittiğini belirledi. Bunun üzerine polis, eşkali belirlenen zanlının Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı. Emniyete götürülen Erkan Gaygısız, sorgusunda "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp bin 500 liraya sattım" dedi.



İş yerine giden polis ise cep telefonunu aldıktan sonra, iş yeri sahibine, 'Çalıntı mal satın almadan' işlem yaptı.



İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Erkan Gaygısız tutuklandı.