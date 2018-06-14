Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Surrey bölgesinde bir inşaat firmasında çalışan işçiler, yeni yapılan güvenlik ve sağlık düzenlemeleri gereği şort giymelerinin yasaklandığını öğrendi.

Pantolonla sıcak günlerde çok zorlanan işçiler, yasağa karşı ilginç bir çözüm geliştirdi. The Sun’ın haberine göre, şantiyedeki ofislerde çalışan kadınlardan ilham alan işçiler, şort yasağını etek ve elbiselerle delmeye başladı.

İşçilerden Simon Miles, “Şort yasağı sonrası neredeyse işi bırakacaktım. Sonra şantiyede farklı görevlerdeki kadınların elbise ve etek giymelerinden esinlenerek biz de bu yönteme başvurduk. Eşimin kot eteğini giyerek çalışıyorum” dedi.

Mağazadan kendisi için elbise satın alan Adam Houdoire, “Elbiseyle çalışmak çok rahat, size daha çok özgürlük tanıyor” diye konuştu.