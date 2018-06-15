Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan ayında "Bu Sofrada Senin de Tuzun Olsun" sloganıyla yürüttüğü yardım kampanyasıyla binlerce mazlumun kapısını çaldı. Hayırseverlerin bağışlarını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi 2018 Ramazan kampanyası çerçevesinde de yardım faaliyetleri artırılarak sürdürüldü. 33 ülkede 250 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla iftar verildi ve “ümmet iftar sofraları” kuruldu. ‘Bu Sofrada Senin de Tuzun Olsun’ kampanyası kapsamında ihtiyaç sahipleri için 13.078 sofra kuruldu. Ramazan ayı boyunca ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtıldı, hayırsever bağışçıların teslim ettiği zekat ve fitre bağışları on binlerce yoksul, talebe ve yetime ulaştırıldı. Öte yandan çocuklar için de bayramlık kıyafet hediye edildi.

Hedef 100 bin sofra kurmak

Ramazanda ‘1 kişiyi değil 1 aileyi doyur’ amacıyla yardım kampanyasına ‘Bu Sofrada Senin de Tuzun Olsun’ sloganıyla başlayan İDDEF, bağışçıların desteğiyle 13.078 ihtiyaç sahibi için sofra kurdu. Ramazan ayından sonra da devam edecek olan kampanya kapsamında yıl sonuna kadar 100 bin sofra kurulması hedefleniyor. Yapılan açıklamada bağışların, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden kampanya için hazırlanan bölüme ve ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da şube merkezlerine yapılabileceği bildirildi.