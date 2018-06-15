Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece yarısı Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahi Mesut Bulvarı üzerinde seyir halinde olan plakası belirlenemeyen bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir araca çarptı. Bu esnada aynı yol üzerinde seyir halinde olan minibüsün sürücüsü kazayı son anda fark ederek direksiyonu kırdı. Ani manevra nedeniyle minibüs yan devrildi. Feci kazada 8 kişi yaralandı.

Kazanın ilgili yerlere bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen 8 kişi, Sincan, Etimetsgut ve Yenimahalle ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kaza hakkında incelemeler sürüyor.