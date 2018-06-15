Öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Su taşkınlıklarının yaşandığı Yarışlı köyünde, ev, besihane ve tarlaları su bastı.
Taşan suların hayatı olumsuz etkilediği köyde tarlalardaki ekinler de zarar gördüğü. Köy sakinleri, “Gün boyunca yağan yağmurda evlerimiz, besihanelerimiz ve ekin yerlerimiz su altında kaldı. Yetkililerin köyümüzde meydana gelen olumsuzluklara bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.
Tarlaları ve evleri su bastı
15.06.2018 - 15:27 | Son Güncelleme: 15.06.2018 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Ev ve tarlaları su bastı.
Öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Su taşkınlıklarının yaşandığı Yarışlı köyünde, ev, besihane ve tarlaları su bastı.
Etiketler : afyonkarahisar,şuhut,
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