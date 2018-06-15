Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre içerisinde etkisini artırdı. Su taşkınlıklarının yaşandığı Yarışlı köyünde, ev, besihane ve tarlaları su bastı.

Taşan suların hayatı olumsuz etkilediği köyde tarlalardaki ekinler de zarar gördüğü. Köy sakinleri, “Gün boyunca yağan yağmurda evlerimiz, besihanelerimiz ve ekin yerlerimiz su altında kaldı. Yetkililerin köyümüzde meydana gelen olumsuzluklara bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.