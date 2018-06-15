Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri,  ilçenin Acemoğlu Kabanı bölgesinde eylem hazırlığında olan bir grup terör örgütü  üyesi tespit etti.Tespit üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz  hale getirildi.Bölgede hava ve karadan sürdürülen operasyonda bir teröristin daha  etkisiz hale getirildiği belirtildi.Teröristlerle birlikte silah ile sırt çantası, panço ve şemsiyeler ele  geçirildi.Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyonun hava ve karadan  sürdürüldüğü bildirildi.Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından kentin Refahiye  Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Acemoğlu'nda silahlı insansız  hava aracıyla tespit edilen 4 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini,  yaralı olduğu tahmin edilen 3 örgüt mensubunu arama faaliyetlerinin sürdüğünü  bildirmişti.