Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de bayramın ilk günü sağanak yağış ve dolu etkili oluyor. İstanbul'da bugün havanın güneşli olması beklenirken akşam saatlerinde hafif şiddetli yağmur başladı. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

YAĞIŞLI GEÇECEK

İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklık yağışla birlikte azalacak. Cumartesi günü hava en yüksek 30 derece olarak hissedilecek. Pazar günü ise hava sıcaklığı biraz düşecek ve 26 derece olacak.