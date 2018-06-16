Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak yıllar sonra Einstein'ın da ırkçı olduğu ortaya çıktı. Amerikan The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ekim 1922 - mart 1923 arasında eşi Elsa ile birlikte Uzak Doğu ve Akdeniz seyahati yapan ünlü fizikçi, tuttuğu günlüklerde Asya halkları hakkında ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı söylemler kaleme aldı. Einstein, notlarında Japon erkeklerini "Gayrişahsi", kadınlarını ise "Şaşkaloz, kara kaşlı, koca kafalı" olarak nitelendiriyor. Çinliler için ise "Tuhaf, sürü gibi millet. İnsandan çok otomata benziyor" diye yorumluyor. Einstein, Doğu Akdenizlileri "Bağıran çağıran, abartılı el kol hareketleri yapan", Hintler ve Sri Lankalıları "Pislik ve kötü kokan", Orta Doğuluları da "İğrenç, haydut" olarak tanımlıyor.