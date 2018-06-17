Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramının ikinci gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası ve Çayırova mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

AA'nın haberine göre, bu araç yoğunluğu bazen Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor. Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü. Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Öte yandan D-130 ile D-605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Bayram tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle araç yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.