Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşı toprağı altın İstanbul, gözden düşüyor. Son yıllarda artan altyapı yatırımlarına rağmen yoğun trafik, hava ve gürültü kirliliği, plansız kentleşme gibi dezavantajları devam eden İstanbul, pahalılıkta da başı çekince artık göç vermeye başladı. Açıklanan istatistiklere göre, İstanbul’da 2015-2017 arasında giden nüfus, gelen nüfustan daha fazla. 2015 yılında yaşanan yüzde -4,8 net göç oranı, yaklaşık 71 bin kişiye karşılık geliyor. 2016 yılında yüzde -0,4 olarak kaydedilen net göç hızı da, yaklaşık 6 bin kişinin İstanbul’dan gittiğine işaret ediyor. 2017’de 50 bin kişinin megakenti terkettiği belirtiliyor. Son üç yılda, kaydedilmeyen rakamlarla birlikte yaklaşık 200 bin kişinin İstanbul’dan göç ettiği tahmin ediliyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu “İstanbul’un karmaşasından uzaklaşan nüfusun, yazlık bölgelere yerleştiği görülüyor. Özellikle Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla, Yalova gibi illerde ve Edremit, Altınoluk, Ayvalık gibi bölgelerde gelen nüfusun giden nüfustan fazla olması, durumu net şekilde ortaya koyuyor. Bu bölgelerin tercih edilmesini etkileyen dinamiklerin başında, insanların zamanı daha iyi, sakin ve kaliteli geçirme istekleri, trafik, gürültü ve stresten uzak kalma ihtiyacı, ulaşım projelerinin gelişmesi, konut seçeneklerinin artması geliyor. Özellikle Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Edremit Koca Seyit Havalimanı, insanların hareket kabiliyetini daha da artırdı” dedi.