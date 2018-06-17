Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan 20 şahsın yakalanmasına yönelik 17 Haziran 2018 günü istihbarat, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara ve dijital malzemelere el konulmuştur” denildi.
Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı
17.06.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 17.06.2018 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik özel harekat polisi destekli düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Van,PKK,
564958 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/564958.aspx
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