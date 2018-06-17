Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan 20 şahsın yakalanmasına yönelik 17 Haziran 2018 günü istihbarat, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara ve dijital malzemelere el konulmuştur” denildi.