Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.