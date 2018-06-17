Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Son günde dönüşe geçen tatilciler TEM'i doldurdu
17.06.2018 - 14:34 | Son Güncelleme: 17.06.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Etiketler : Ramazan Bayramı tatili,
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