Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evet ama yanımıza alacaklarımız kadar geride bırakacaklarımız da çok önemli. Yapılan araştırmalar, tatile gidenlerin yüzde 81’inin evinin güvenliğinden endişe duyduğunu gösteriyor. Bunun için panjurları, sürgüleri kapatır, üst üste kilitler vururuz kapılara ama bunlar hırsızlar için yeterince caydırıcı olmayabilir. Hele de evimizde bir alarm ya da güvenlik tedbiri yoksa... Herhangi bir alarm programı da olsa, tedbir almakta yarar var. Pronet Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, tatile giderken biraz olsun rahat etmemiz için tavsiyelerini sıraladı.

1- Perdeleri kapalı, ışığı açık bırakmayın. Uzun süre kapalı kalan perdeler, ‘evde günlerdir kimse yok’ mesajı verir. Bir odanın ışığını açık bırakmak da tehlikeli. Evde olmadığınızın göstergesi çünkü.

2- Tedbirlerinizi kontrol edin. Tüm kapı ve camların kapalı ve kilitli olduğundan emin olun. Giriş katı ya da müstakil eviniz varsa parmaklık caydırıcı olacaktır.

3- Mücevheri evde bırakmayın. Banka kasaları küçük bir bedelle bu iş için hazır. Özellikle uzun süre evde olmayacaksanız banka kasası kiralamak iyi fikir.

4- Posta kutunuz boş olsun. Ağzına kadar faturalarla, ilanlarla, kâğıt yığınıyla dolu posta kutusu hırsızın dikkatinden kaçmaz. Apartman görevlisi ya da komşunuzdan posta kutusuna gelenleri almasını rica edebilirsiniz.

5- Sosyal medyaya dikkat. Paylaşımlarınız, özellikle sizi tanıyan bir hırsız için davetkar olabilir.

6- Hırsızlar demir parmaklığı geçiyor, kilidi ve panjuru açıyor. Güvenlik sistemi yaptırmanızda yarar var.