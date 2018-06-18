Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmak isteyenler, güzellik merkezlerinde kirpik taktırıyor. Fakat gerçekten sağlıklı mı; bundan emin değiliz!..

Kirpik talebini gören, kullanılan kirpiklerdeki ürünlerin göz sağlığına zararlarını keşfeden kadın girişimci Kübra Karaöz, TÜBİTAK’ı da arkasına alarak bir işe başladı.

Sağlıklı, yan etkisi olmayan, göz yanmasını engelleyen, özel kirpikle birlikte yapıştırıcısını da üreten Karaöz, bu ürünüyle iddialı. “Ürün sağlıklı, doğal, gerçek kirpiklere asla zarar vermiyor ve doğal” diyen Karaöz, kirpik taktırmak isteyenlere ise şu uyarılarda bulunuyor: Seçilen merkez önemli. Aldığı sertifikalar, yaptığı işler, referansları, ortam ve kullanılan mataryallerin hijyeni, yapıştırıcı kalitesi çok önemli. Sedye örtüleninin tek kullanımlık olmasına bile dikkat etmelisiniz. Kullanılan cımbız ve aletler sterilize edilmiş olmalı. Uzmanın işlem sırasında maske taktığını, ellerini dezenfekte ettiğini görün, olmazsa uyarın.