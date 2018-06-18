Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat elbette önemli. Alınan ürün hem bütçeye uymalı hem de fiyatı ne olursa olsun, karşılığını vermeli. Bunun için uzmanlardan klima alırken ve kullanırken uyulması gereken kurallara dair bilgiler aldık. Bir teknoloji perakendecisi şirketin Genel Müdürü Levent Menteşe, yapılan araştırmaların, ev tipi klima modellerinin satışında yüzde 20’ye yakın artış yaşandığını gördüklerini ifade ediyor. Klimanın yanlış kullanımının bedensel ve maddi zararları beraberinde getirdiğini söyleyip tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

- Klima bilinçli kullanılmalı, ihtiyaca uygun modeller satın alınmalı.

- Yanlış konumlandırılan, aşırı soğuk hava üfleyecek şekilde ayarlanan, ani soğutan, filtre temizliği yapılmayan klimalar çeşitli bedensel hastalıklara sebep oluyor. Enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar dâhil.

- İhtiyaca uygun alınmadıysa ekstra masraf çıkartabiliyor.

- Soğutma ihtiyacı için ölçü birimi BTU’dur. 1 saatte taşıdığı ısı miktarını gösterir. Oda metrekaresi 2,2’ye bölünüp 1000 ile çarpılarak BTU değeri bulunur. Bunu siz de hesaplayın, aldanmayın. Küçük odaya büyük BTU değerinde klima almayın. Tersi de büyük zarara uğratır.

- Aldıktan sonra her yıl mutlaka temizliği ve bakımı yapılmalı.

- Bakteri filtresi mutlaka kullanılmalı, ihmal etmeyin.

- Ortamı aşırı soğutmayın. 24-25 derece, en uygun ısı derecesidir.

- Üflenen havaya direkt maruz kalmayın.