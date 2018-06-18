Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve istinat duvarının çökmesi sonucu suya kapılarak Selendi Çayı’nda kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'den acı haber geldi. Minik Rüzgar’ın bulunması için jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve Manisa MAT ekiplerinin çay içerisinde yoğun arama çalışmaları sonucu minik Rüzgar’ın cansız bedeni, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 10-12 kilometre mesafe uzaklığında bulundu. Rüzgar’ın bulan ekipler büyük üzüntü yaşarken, ailesine de haber verildi.