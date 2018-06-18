Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak  üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu  taşımacılığın yapılması amaçlanıyor. İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul  Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma  hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.