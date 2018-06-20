Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’in 20 bin nüfuslu mütevazi şehri Buzim’in şöhreti, hemen hemen her okulda ve mahallede görülen ikiz kardeşlerle ülke sınırlarının dışına taşıyor. Şehirde bugün 150’den fazla ikiz kardeş bulunuyor. Bu küçük şehrin sıra dışı özelliğini, savaş yıllarında ikiz bebek sahibi olan Necip Vucelj ortaya çıkardı. 1994’te ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini söyleyen Vucelj “Çocuklarımı dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. İkizleri olan bir arkadaşımdan bebek arabasını istedim. Arabayı bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. İkizleri olan bu arkadaşına gittiğimde de o da aynı cevabı verdi. Üçüncü kişiye gittiğimde de bu cevabı alınca Buzim’de çok fazla ikiz olduğunu fark edip bu konuyu araştırmaya başladım” dedi. Vucelj, 1992 ve 1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında dahi 21 ikiz bebeğin dünyaya geldiğini tespit etti. Buzim’de ikiz bebek sayısı savaştan sonraki yıllarda da arttı. Artık Buzim, halk arasında “ikizler şehri” olarak anılıyor.



Bir mahallede 10 ikiz

Haris ve Amir isimli 4 yaşındaki ikiz kardeşlerin babası Kemal Dizdarevic, sadece yaşadığı mahallede 10 ikiz kardeş olduğuna dikkati çekerken, Sara adında ikiz kız kardeşi bulunan 14 yaşındaki Davud Catic, büyükannelerinin ve komşularının da ikiz olduğunu söyledi. Catic “Neredeyse her şeyi birlikte yapıyoruz. Okulda aynı sınıftayız. Tekvando antrenmanına birlikte gidiyoruz. Birlikte folklor eğitimi alıyor, Kurân-ı kerim okumayı öğreniyoruz” diye konuştu.

İkiz bebek isteyen buraya gelsin

Facebook’ta “İkizler şehri Buzim” adında bir sayfa kurduğunu ve Buzimli ikizleri bir araya getirdiğini anlatan Vucelj, kendisi gibi bir arkadaşının da Buzim’e farklı bir şehirden gelip yerleştiğini ve Buzimli bir kadınla evlendikten sonra ikizleri olduğunu aktardı. Vucelj “Bu, gerçekten çok ilginç ve sıra dışı. Bazıları ikiz sayısının yoğun olmasını Buzim’in havasına ve suyuna bağlıyor. Benim vardığım sonuç ise Buzimli kadınlar. İkiz bebek sahibi olmak isteyenler Buzim’den evlenmeli” değerlendirmesinde bulundu. Buzimli ikizlerin bir kısmının farklı şehir ve hatta farklı ülkelerde yaşadığını dile getiren Vucelj, Buzim’in nüfusuna oranlandığında muhtemelen dünyada en fazla ikizi barındıran şehir olduğunu savundu. Buzim’in resmen “ikizler şehri” olarak kabul edilmesi için belediyeden destek beklediğini ifade eden Vucelj, tüm ikizleri burada zaman zaman bir araya getirebilecek “ikizler derneği” kurmak için çalışmalar yapıyor.