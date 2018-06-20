Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş makinesi ile yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ölümüne yol açma gerekçesiyle tutuklanan İ.M.'nin avukatı, tutukluluğa itiraz etti.

"AİLE HAYVANLARI SEVEN, BESLEYEN BİR AİLE"

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre greyder operatörü 2 çocuk babası İ.M.'nin avukatı yaptığı açıklamada, "Bu aile de hayvanları seven, hayvan besleyen bir aile. Şu an için yargıya intikal eden bir konuyla ilgili konuşmak doğru değil ancak biz tutuklamaya gerekli itirazı yaptık" dedi.

"GERÇEK CANİ SAKLANIYOR"

İ.M.'nin eşi T.P.M. ise Facebook'ta tutuklamanın haksız olduğu ve gerçek failin bulunması gerektiği yönünde ifadelerin bulunduğu bir mesaj paylaştı. Mesajda özetle şu tür ifadeler yer aldı:

Türkiye'de ilk defa bir hayvana işkence yapıldığı için tutuklama kararı çıktı, ancak tutuklanan kişi kepçe operatörü! Veteriner hekimler bunun bir insan elinden yapıldığı raporunu verirken, iş makinesi ile bu canın bacakları ve kuyruğunun böylesine kesilemeyeceğini belirtirken, koskoca greyderin altından küçücük el kadar köpeğin sağ çıkamayacağı bilinirken, gerçek cani saklanıyor!

"DELİL OLMADAN GARİBAN TUTUKLANDI"

İnsan elinden yapıldığına dair raporu sunduğumuz halde iş kazası diyerek Sapanca'nın adı aklanmaya çalışılıyor. Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı. Sadece infiali durdurmak için verilen bir karar. Gerçek suçluyu bulun...