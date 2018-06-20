Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Trabzon’un Düzköy İlçesi Hükümet Konağa önünde resmi tören düzenlendi.

DUALARLA UĞURLANDI



Törene siyasi isimlerin yanı sıra binlerce Trabzonlu katıldı. Şehidin cenaze töreni için vatandaşlar hükümet konağının önüne akın etti. Buradaki alan hınca hınç dolarken vatandaşlar çevredeki hem inşaat halindeki binalara çıkarak burada cenaze törenini takip etti.

"KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"



Cenazenin başına gelen annesi Emine Baştan, ağabeyleri ve kız kardeşleri şehit Baştan’ın fotoğrafını öperek ağladı. Şehit Baştan’ın ablası Şükran Baştan'ın, “Kanını yerde bırakmayacağız, vatan sağolsun." diyerek asker selamı vermesi herkesi duygulandırdı.