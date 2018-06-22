Merhumenin cenazesi, dün ikindi vaktinde Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Eyüpsultan’daki aile kabristanına defnedildi. Naciye Teyze’ye, Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz.
Naciye Teyze dualarla defnedildi
22.06.2018 - 02:19 | Son Güncelleme: 22.06.2018 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazetemizin kurucusu rahmetli Enver Ören Ağabeyimizin ablası ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Mücahid Ören Bey’in halası; eski mesai arkadaşlarımızdan Taner ve Cüneyt Özlen'in annesi Naciye Özlen Hanımefendi 88 yaşında vefat etti.
Etiketler : enver ören,naciye özlen,
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