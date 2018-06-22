 Merhumenin cenazesi, dün ikindi vaktinde Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Eyüpsultan’daki aile kabristanına defnedildi. Naciye Teyze’ye, Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz.