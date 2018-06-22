Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç ve Batı Kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul çevreleri, Çanakkale ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı kesimler ile Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27



İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak

kuvvetli olması bekleniyor. 29



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 29



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı, çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35