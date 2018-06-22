Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zile ilçesinde belediye nikah salonunda evlenmeye hazırlanan vekil öğretmen Merve Gülsün (28) ve İnfaz Koruma Memuru Bilal Koçer (30) çifti hayatlarının sürprizini yaşadılar. Gelin Gülsün, damadın doğum günü olması sebebiyle eşine nikah öncesi sürpriz yapmak istedi. Nikah memurunun,"Bu nikahın kıyılmasında tarafımızca yapılan incelemelerde hiç bir engel görülmemiştir" sözlerini tamamladığı anda akrabası içeri girerek gelinden habersiz 'İtirazım var, bu nikah kıyılamaz' diyerek pastayı getirmesi gelin başta olmak üzere herkesi şaşırttı. 'İtirazım var' diyerek pastayı getireceğinden haberi olmayan gelin, ne olduğunu anlayamayarak kendi hazırladığı sürprizin şokunu yaşadı. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçek anlaşılınca damat mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı. Çiftler pastalarını keserken yine yapılan organizasyondan haberi olmayan nikah memuru 'Bu nikah kıyılamaz' diyerek defteri kapattı. Nikah memurunun ikna edilmesiyle nikah kaldığı yerden devam etti. Nikah memuru gelen misafirlere 'Başka itirazı olan var mı?' diye ısrarla sordu.

Damat Koçer, çifte kutlama yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade ederken Gelin Gülsün, nikah öncesi doğum günü kutlamasını kendisinin organize ettiğini ama nikaha itiraz yapılarak getirileceğinden haberi olmadığını ve duyunca anlık şok yaşadığını belirtti.



Nikah memuru Fikret Eşat, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Sürprizden haberimiz yoktu. Hakikaten bir mani var şeklinde algıladık ama çok şükür öyle bir durum yokmuş. Gençlerimiz iki mutluluğu bir arada yaşıyor. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.