Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Otobüs kuyrukları İstanbullular için adeta bir işkenceye dönüşmüştü. Mevcut araçlar yetmiyor, otobüs duraklarında bitmeyen kuyruklar oluşuyordu.

1994 öncesinde sadece bin 596 aracı olan İETT’ye birbiri ardına toplu alımlar yapılarak filosu güçlendirildi ve yenilendi. İETT bugün 6 bin 223 otobüsüyle Avrupa’nın en genç ve modern araç filosuna sahip. 1994’^de kadar sadece 34 km raylı sistemi bulunan İstanbul, metro yatırımları sayesinde kısa zamanda asırlık farkı kapatıp dünyanın bu alanda önde gelen metropolleri arasına girdi.

Toplu ulaşımda her anlamda çok büyük mesafeler alındı.

* Asrın projesi Marmaray,

* Cumhuriyet tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Kadıköy – Kartal Metro Hattı,

* Türkiye’nin ilk Sürücüsüz Metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu…

* Yapımı devam eden projelerle ulaşılacak raylı sistem uzunluğu 454,75 km olacak. Hedef 1100 km.

* İETT’nin araç filosunu %390 arttı. Avrupa’nın en yeni ve modern araç filosu oluşturldu

* 24 yılda 10 gemiden, dünyanın en büyük şehir içi deniz ulaşımı filosuna ulaşıldı.

Ücretsiz internet hizmeti sunan otobüsler, cepten bakiye yüklenebilen İstanbulkart Mobil Uygulama gibi teknolojik yeniliklerle modern, konforlu bir toplu ulaşım için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...