Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Engelliler için erişilebilir bir İstanbul hedefiyle ulaşım altyapı gibi alanlarda yapısal düzenlemeler yapıldı. Türkiye’de il kez İstanbul’da kurulan Engelliler Koordinasyon Merkezi ile başlayan süreç sonucunda bugün 24 adet engelliler merkezinde, engellilere hizmet ediliyor.

24 Engelli Merkezi ve 8 Engelliler İrtibat Bürosu ile hizmet veriliyor

* Bir yılda 150 bin 969 engelliye ve 44 bin 625 engelli yakınına ücretsiz ulaşım imkanı

* Engellilere uygun konut projeleri

* Otoparklarda engelliler için ücretsiz hizmet

* Topkapı Eğitim Parkı’nda her yıl yaklaşık 1.000 engelli öğrenciye trafik eğitimi

* “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul’’ Projesi ile engellilere dönük geziler