Meteoroloji'den gelen son dakika uyarsına göre; Ankara'da önümüzdeki 3 saat içinde gök gürültülü sağanak  bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 17.00 ile 20.00  arasında Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, yer yer ani sel, su baskını ve yıldırım gibi  olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması  gerektiği ifade edildi.