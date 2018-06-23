Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta gerçekleştirilen düğünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında yaklaşık 80 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerine saldırdılar



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahıslara ayrılmaları konusunda çağrıda bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına taş ve sopalarla cevap veren şahıslar, kavgayı ayırmak isteyen 3 polisi taş, sopa ve su bidonları ile yaraladı. Kavga sırasında kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine karşı saldırganlar tarafından tüfek ve kurusıkılarla havaya çok sayıda ateş açıldı.

3 kişi gözaltına alındı



Yaralanan polis ekipleri, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Asayiş ve Yunus Timi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kavgayı ayırarak polis ekiplerine saldırdıkları belirlenen 3 kişi gözaltına aldı.

Kavga anı ve saldırganların polise saldırması saniye saniye görüntülendi



Polis ekipleri kavganın çıktığı sokakta geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince olay yerine yapılan incelemelerde saldırı sırasında kullanılan çok sayıda sopa taş ve havaya ateş açılan tüfek ve kurusıkı tabancalara ait fişek kovanı bulundu. Kavga anı ve saldırganların polise saldırması saniye saniye görüntülendi.

İnceleme başlatıldı



Yaralanan polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.