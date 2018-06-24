Gazi Öcalan idaresindeki 41 TC 372 plakalı  otomobil, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü Kaynaşlı Sarıçökek  mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri  aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Cafer Taşcı idaresindeki 34 EZ 9275  plakalı otomobil ile Ersin Kızılca yönetimindeki 38 JN 715 plakalı otomobille  çarpıştı.Kaza sonrası sürücüler Ersin Kızılca, Cafer Taçcı ve Gazi Öcalan ile  otomobillerde bulunan Lamia Aksoy, Esra Aksoy, Suna Kızılca, Gülser Taşcı, Ebru  Taşçı ve Ayten Öcalan yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Ayten Öcalan'ın (62)  hayatını kaybettiğini belirledi.Diğer yaralılar ise ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve  Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılarak  tedaviye alındı.Ayten Öcalan'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin  ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna  kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara yönü,  araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.