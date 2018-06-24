Kozluk ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Işık, çocuk ve torunlarının yardımıyla geldiği 75. Yıl İlkokulunda oyunu kullandı. Yakınlarının yardımıyla sandığa gelen ve güçlükle oyunu kullanan Işık, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
105’lik Fikriye nine oyunu kullandı
24.06.2018 - 16:13 | Son Güncelleme: 24.06.2018 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Işık, çocuk ve torunlarının yardımıyla geldiği okulda oyunu kullandı.
Etiketler : Batman,105lik Fikriye nine,
568586 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/568586.aspx
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