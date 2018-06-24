Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozluk ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Işık, çocuk ve torunlarının yardımıyla geldiği 75. Yıl İlkokulunda oyunu kullandı. Yakınlarının yardımıyla sandığa gelen ve güçlükle oyunu kullanan Işık, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.