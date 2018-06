Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Evlilik, iki insanın, ömür boyu sürmesi dileğiyle adım attığı kutsal bir adım. Bu büyük adımın her ülkeye göre geleneği, âdeti, eğlencesi, şartları var.

Son dönemde evlenme teklifi organizasyonunun bile bir sektör olduğu, kına gecelerinin düğünden daha şatafatlı yapıldığını da görüyoruz. İsteklerin, yeniliklerin haddi de yok hesabı da... Nişan sepetlerinde her gün yeni hediyelikler, kınalarda taçlar, eldivenler, tüller, duvaklar, davulcular, nedimeler, dansçılar, kahveciler ve daha neler neler... Düğüne geliyorsunuz, fotoğraf mekânı bulmak için günlerce organizatörler taranıyor, yer beğeniliyor, gün ayarlanıyor, albümler, CD’ler yapılıyor. Davetiyeler derseniz milyon çeşit. Eskiden ‘nikâh şekeri’ diye geçtiğimiz hediyelikler akla hayale gelmeyecek kadar bol çeşitli. Hâl böyle olunca da ‘evlilik sektörü’ denildiğinde harcama tahmini yapmanın da imkânı kalmıyor ama ülkemizde sadece evlilik sürecinin her yıl yaklaşık 15 milyar liralık dev bir ekonomi oluşturduğu tahmin ediliyor. Üstelik buna mobilya, beyaz ve kahverengi eşyalar da dâhil değil. Evlilik teklifi organizasyonundan tutun da söz, nişan, kına gecesi, düğün, davetiye, gelinlik, damatlık ve akla gelen-gelmeyen daha nice harcama... Türkiye’nin hizmet sağlayıcı şirketlerinden Armut, yaz aylarında yoğunlaşan evlilik organizasyonlarının maliyetine dair bir araştırma yapmış. Evlenmek için en hesaplı ay şubat olsa da en çok tercih edilen ay haziran sonu, temmuz başı. Nişan için tekne ve bahçeler tercih edilirken, İstanbul’un en çok evlenen ilçesi Üsküdar...

Kendisine gelen 77 bin 155 hizmet talebini inceleyerek evlilik alışkanlıklarını ortaya koyan Armut verilerine göre nişan organizasyonu maliyeti 2 bin 200 lira ile 125 bin lira arasında değişiyor. Kınalar 1500-17.000, düğün organizasyonu ise 22 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor.

Kına organizasyonlarının gerçekleştiği günler, çarşamba ve cuma olurken, düğünler haziran ve temmuz başında yoğunlaşıyor.

Her kente herkese göre düğün

Her şeyde olduğu gibi, düğünde de moda ve trendler çok önemli. Düğün hazırlıkları sırasında 3 büyük ilde en az 22 bin lira masraf yapılırken, 400 bin liraya mal olan evlilik talepleri de bulunuyor. Fotoğraf çekim mekânı bulmak, çiftlere beğendirmek, fotoğraf çekimini organize etmek, gelin arabası, gelinlik, damatlık, davetli sayısı, organizasyonun yeri, ikram edilen yiyecek ve içecekler, sandalye ve masaların süsü, gelin çiçeğinin şekli, ebatı bile düğün maliyetini etkiliyor. Elbette bol yıldızlı otellerde yapılan çılgın eğlencelerin yapıldığı, şehirden şehire, ülkeden ülkeye davetli taşınan, milyonlarca dolara mal olan düğünler konumuzun dışında.

Normal sayılabilecek şartlarda bir düğün ülkemizde ortalama 417 kişilik davetli grubuyla yapılıyor. İstanbul’da bu sayı 461’e çıkıyor. İzmir ‘az olsun, öz olsun’ diyenlerden. Ankara’da ise davetli sayısı 433 civarında.

Fotoğraf çekimi için mekân seçildikten sonra çekimlerin tamamlanması 1 saatle 8 saat arasında tamamlanıyor.

En çok evlilik haziran sonu temmuz başı

Evlilik maliyetlerinin aylara göre kırılımına bakıldığında en ucuz aylar İstanbul ve Ankara’da şubat olurken, İzmir’de en ucuz ay ekim olarak dikkat çekiyor. Yine de düğünler için en çok tercih edilen dönem yaz ayları olarak göze çarpıyor. Talep tarihlerine bakıldığında ramazan aylarının o seneki düğün tarihlerini önemli şekilde değiştirdiği gözlemlense de haziran sonu ve temmuz başı daha çok tercih ediliyor.

Kır düğününe talep azalıyor

Nişan organizasyonlarında ağırlıklı olarak beyaz çiçekler ve sade tasarımlar istenirken, yaz aylarında daha çok tekne ve bahçelerde olan organizasyonlar tercih ediliyor. Bahçelerde piknik şeklinde masalar kurmak bu sene artan talepler arasında. Açık hava organizasyonlarında havai fişek gösterileri yine yoğunlukta olan talepler arasında. Hatıra köşeleri, fotoğraf çekmek için çeşitli süsler de yine çok gelen taleplerden. Düğünler de ise bir dönemin en popüler düğün tarzı olan kır düğünlerine talep giderek azalıyor. Nişan için en çok tercih edilen mekan ise tekneler. Elbette deniz ve gölü olan yerleşim bölgeleri için...

Kınada dansçılar ve testi kırma var

Son dönemde en çok istenen talepler arasında testi kırma törenleri yer alıyor. Gelinler daha şık ve etkileyici bir çıkış yapmak için dansçı nedimelerle hazırlanmış dans gösterileri tertipliyor.