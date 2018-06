Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Güzel bir cilt için besinlere çok ihtiyacımız var; tıpkı sağlıklı beden için olduğu gibi... Çünkü sağlıksız ve kötü beslenme tüm bedeni olumsuz etkiliyor, hızlı yaşlandırıyor. Tek yönlü beslenme de en az kötü beslenme kadar zararlı. Çünkü beden bütün ihtiyaç duyduğu besinleri almadığında strese gidiyor, yaşlanıyor, hastalığa ve tabii cilt bozulmalarına açık hâle geliyor. Dermadoloji Uzman Dr. Ata Nejat Ertek, sebze ve meyvenin sıklıkla tüketilmesini tavsiye ediyor ve A, E, C vitaminlerinin cilt sağlığı için şart olduğunu söylüyor. İşte cildi güzelleştiren besinler:



Kırmızı dolma biber: Ciltteki kan akışını düzenler, C vitamini sağlar, yaşlanma karşıtıdır, kırışık oluşumunu yavaşlatır.



Ceviz: Çinko deposu. Özellikle akne problemi olanlar için şart. Hücre yenilenmesini sağlayıp kan dolaşımını hızlandırır ve cildi güzelleştirir, saç dökülmesini azaltır.



Ispanak: Cildi onaran A vitamini içerir. Yeterince alınmadığında deri bullanır. Antioksidan özelliğiyle cilt için olmazsa olmaz.



Kereviz: K vitamini deposu. Kan akışını düzenlediği için cildi genç tutar.



Somon: Kuru ve tahriş olmuş ciltteki siyah ve beyaz noktalar Omega-3 eksiğinden olabilir. Bunu tamamlamak için somon iyi bir tercih.



Yumurta: Kalsiyum verir, ciltte hücre gelişimini sağlar. Sarısında D vitamini vardır. Günde 1 tane tüketmeli.



Kuru fasulye: Yağ salgısını düzenleyen, sivilce oluşumunu azaltan kolajen üretimini destekleyen B vitamini kuru fasulyede var.



Domates: E vitamini, cildi güneşin zararlı etkilerinden korur, kırışıkların ve kuruluğun azalmasına yardımcı olur. E vitamini ayrıca buğday tohumu, çekirdek, badem, şeftali, lahana ve avakadoda da bolca var.



Havuç: Göz sağlığına faydasını biliriz ama cilt için de çok önemli. Ölü hücreleri azaltır, akne oluşumunu önler. Her gün 1 tane havuç yemek iyi gelecek.



Papaya: Papaya içeriğinde C vitamini, E vitamini beta karoten gibi pek çok antioksidan bulunan bir besindir, hem cildi güneş ışınlarının zararlarından koruyor hem de anti enflamatuar özellikleriyle akne oluşumunu engelliyor.



Bitter çikolata: Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından koruyabilme özelliğine sahip antioksidanlardır. Hem güneş kremi hem bitter çikolata tüketmek güneşin cilte verebileceği zararları azaltır.



Fast food: Sadece çok fazla kalori, trans yağ sebebiyle kilo problemine yol açmaz, cildi de bozar. Bu sebeple sağlıklı beslenmek şart.