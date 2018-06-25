Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklamasının ardından Cumhur İttifakı destekçileri sokaklara döküldü.

"BEN DERSİM ÇOCUĞUYUM"



Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sevinç gösterilerinde vatandaşlara sözlü ve fiziki hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı. Cumhur İttifakı seçmeni, kendilerine ve Cumhurbaşkanı'na yapılan tüm hakaretlere rağmen saldırgana zarar vermeyerek kişiyi polise teslim etti.

"Ben dersim çocuğuyum" diyerek slogan atan şahıs, polis aracına götürülürken küfürlerine devam etti. Araca bindirilen saldırgan, polis aracını tekmeledi.